Feyenoord garante vaga na Liga O time holandês Feyenoord garantiu sua vaga na próxima Liga dos Campeões, ao empatar hoje em 2 a 2 com o Utrecht e chegar a 63 pontos, na vice-liderança do campeonato nacional, 4 pontos a mais que o terceiro colocado, o Roda JC Kerkrade. A última vaga na Liga será disputada no próximo final de semana. Ajax e Vitesse, ambos com 58 pontos, estão na briga.