Feyenoord goleia NEC Nijmegen O Feyenoord Rotterdan, vice-líder do campeonato holandês, com 59 pontos, goleou o NEC Nijmegen por 3 a 0 na tarde de hoje, pela 29ª rodada do torneio. O Feyenoord está 11 pontos abaixo do líder PSV Eindhoven, que na sexta-feira venceu o RKC Waalwijk, também por 3 a 0. O Roda JC Kerkrade, terceiro colocado, com 52 pontos, venceu o Sparta Rotterdan por 3 a 0. Outros resultados de hoje do campeonato holandês: NAC Breda 0 x 0 AZ Alkmaar; De Graafschap Doetinchem 4 x 0 FC Twente Enschede; FC Groningen 2 x 0 RBC Roosendaal; SC Heerenveen 6 x 1 Fortuna Sittard. O jogo entre Ajax Amsterdan e Vitesse Arhem foi adiado.