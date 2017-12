Feyenoord perde mas lidera na Holanda O Breda empatou por 2 a 2 com o Willem II Tilburg neste domingo, em uma das três partidas da 16ª rodada do Campeonato Holandês. Com esse resultado, a equipe assumiu a quarta colocação no campeonato. Ainda neste domingo, o Utrecht venceu o Vitesse Arnhem por 3 a 1 e o Sparta Rotterdam não saiu de um empate sem gols com o Nimega. No sábado, a equipe do Feyenoord, de Roterdã, foi derrotada pelo Heerenveen, na casa do adversário, por 1 a 0. Mas apesar da derrota, o Feyenoord se manteve na liderança da competição com 31 pontos - com dois de vantagem sobre o Ajax, de Amsterdã, que folgou neste final de semana. A 16ª rodada do Campeonato Holandês teve os seguintes resultados: Sexta-feira: De Graafschap 1 x 2 Groningen. Sábado: Heerenveen 1 x 0 Feyenoord Rotterdam, Twente 1 x 1 Fortuna Sittard, PSV Eindhoven 3 x 0 AZ´67 Alkmaar, Waalwijk 3 x 0 Roda JC Kerkrade. Domingo: Willem II Tilburg 2 x 2 NAC Breda, Utrecht 3 x 1 Vitesse Arnhem e Sparta Rotterdam 0 x 0 NEC Nimega.