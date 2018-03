Feyenoord será investigado pela CPI Depois de empatar em 2 X 2 com o FC Utrecht, neste domingo, o Feyenoord Rotterdam conquistou, matematicamente, o segundo lugar e sua vaga para a próxima edição da Liga de Campeões. O Feyenoord será um dos clubes a constar do relatório da CPI da CBF/Nike, a ser entregue aos deputados integrantes da comissão, nesta quarta-feira. O presidente da CPI, deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), responsabilizou a direção do clube holandês de haver entregue o passaporte falso que o jogador Leonardo, de 17 anos, usou na Holanda. Leonardo é um dos vários jovens atletas que são levados por empresários para jogar no futebol europeu, e foi levado para a Holanda de uma escolinha de futebol no Rio. Nas investigações da CPI, constam indícios de que o empresário Jimmy Martins tenha providenciado a documentação falsa, usada por Leonardo. Em fevereiro, Leonardo foi condenado a cumprir 40 horas de trabalho alternativo e pagar uma multa de 5 mil florins (cerca de R$ 4 mil), por usar passaporte falso para jogar no Feyenoord, da Holanda.