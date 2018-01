Feyenoord sofre mais vence na Copa da Uefa Campeão da última edição, a equipe holandesa do Feyenoord teve dificuldades em sua estréia na Copa da Uefa. Nesta quinta-feira, os holandeses sofreram, mas venceram o Kaernten, da Áustria, por 2 a 1. Com o resultado, a equipe precisa de apenas um empate na partida de volta para passar à próxima fase. Jogando em casa, o Bordeaux, do brasileiro Deivid, derrotou o Petrzalka, da Eslováquia, também por 2 a 1. A rodada teve ainda a vitória do Hamburgo, da Alemanha, sobre o Dnipro Dnipropetrovsk, da Ucrânia e do Wisla Krakow, da Polônia, sobre o NEC Nijmegen, da Holanda. A exemplo dos dois anteriores, estes dois jogos terminaram com o placar de 2 a 1. O único empate da rodada aconteceu entre o Kamen I. Velika, da Croácia, contra o Schalke 04, da Alemanha. A partida terminou com 0 a 0 no placar. As partidas de volta da primeira rodada da Copa da Uefa serão disputadas nos dias 15 e 16 de outubro.