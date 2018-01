FGV: curso de administração do futebol A Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP) receberá até a próxima terça-feira (04) as inscrições para o curso de Educação Continuada em Administração para Profissionais do Esporte, com foco em futebol. Segundo a escola, o curso faz parte do Programa Gestão Executiva da FGV-EAESP e é destinado a profissionais que atuam na área de administração esportiva e que queiram se atualizar e até mesmo obter um treinamento formal em administração. A instituição esclarece que, apesar do curso estar concentrado em exemplos de futebol, a lógica administrativo-financeira oferecida pode ser utilizada na administração de qualquer outro esporte.