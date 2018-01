FH se encontra com jogadores, de novo Menos de uma semana depois de se encontrar com jogadores de futebol na Espanha, o presidente Fernando Henrique Cardoso repetiu a dose nesta terça-feira, na França. Ao final da cerimônia em que discursou na Assembléia Nacional Francesa, o presidente foi homenageado com um coquetel e se encontrou com um grupo de jogadores brasileiros que atuam em clubes franceses. Ciceroneados por Ronaldinho Gaúcho, do Paris Saint Germain, o grupo esteve no imponente edifício da Assembléia para cumprimentar o presidente. ?Poder apertar a mão de meu presidente é um verdadeiro orgulho e uma oportunidade que eu não deixaria passar por nada neste mundo?, disse Ronaldinho, que só agora, três meses depois da chegada, vai se firmando como ídolo no clube parisiense. Além de Ronaldinho, estavam no coquetel outros seis jogadores: Alexandro (Lens), Alex (PSG), Santos e André Barroso (Sochaux), Oliveira (da equipe juvenil do Sochaux) e Clayton (Niort, da segunda divisão francesa). Todos eles disseram que FH "é um bom presidente; muito simpático e querido pelo povo brasileiro?. Este foi o segundo encontro de FH com jogadores de futebol, em sua viagem pela Europa. Na última quinta-feira, participou ao lado de atletas brasileiros que atuam em equipes espanholas, de um ato contra o terrorismo. Nesta quarta-feira, o presidente almoça com o presidente da França, Jacques Chirac, na sua residência oficial e, às 16hs, volta para o Brasil.