FHC comemora prêmio à seleção O presidente Fernando Henrique Cardoso comemorou nesta terça-feira a escolha da Seleção Brasileira de Futebol para receber o Prêmio Príncipe das Astúrias, na categoria esportes, na Espanha. ?A escolha da seleção é o reconhecimento da importância do futebol brasileiro no mundo?, disse Fernando Henrique, por meio do porta-voz Alexandre Parola. Em 2000, o presidente também foi agraciado com o prêmio, na categoria de cooperação internacional. Por isso, no último dia 16, ele tomou a iniciativa de enviar carta ao comitê da Fundação Príncipe de Astúrias defendendo a escolha da seleção este ano. ?A importância do futebol no Brasil vai muito além das características de um esporte nacional. Expressa valores que são parte integrante de nossa identidade e de nossa formação como povo. Valores que têm a ver com a criatividade individual e um certo prazer de viver e fazer as coisas com gosto?, escreveu Fernando Henrique.