FHC diz desconhecer atividades de Pelé O presidente Fernando Henrique Cardoso anunciou nesta terça-feira, através de seu porta-voz, o ministro Georges Lamazière, que não tinha como saber das atividades empresariais do ex-ministro do Esporte e Turismo, Pelé, por serem atividades privadas. Pelé é acusado de receber US$ 700 mil para realizar um evento beneficente para as crianças carentes da Argentina, durante o período que era ministro.