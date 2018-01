FHC elogia Felipão e aposta na seleção O presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu nesta sexta-feira, na embaixada do Brasil em Madri, oito jogadores brasileiros que atuam em clubes da Espanha. Para o ?encontro pela paz?, nome dado ao evento, foram convidados Djalminha, Mauro Silva, Donato e Emerson (do Deportivo La Coruña), Roberto Carlos, Sávio e Flávio Conceição (do Real Madrid) e Gláucio (Rayo Vallecano). Vestindo camisetas brancas com a inscrição "paz" em diversos idiomas (árabe, hebraico, português e inglês), os jogadores tiraram fotos com FHC. Depois do encontro, o presidente arriscou um palpite para o próximo jogo da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002, contra a Bolívia, em La Paz, no dia 7 de novembro. Fernando Henrique disse que será 3 a 1 para o Brasil e ainda aproveitou para elogiar o técnico Luiz Felipe Scolari.