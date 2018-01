Fiasco deixa Parreira azedo e arredio Carlos Alberto Parreira não é nem sombra do homem sorridente e bem-humorado que dirigiu o Corinthians nas conquistas do Torneio Rio-São Paulo e da Copa do Brasil de 2002. Depois da eliminação da seleção brasileira da Copa das Confederações, o treinador, a exemplo do que já havia ocorrido no vestiário, se mostrou ´azedo´ e arredio a qualquer tipo de crítica ao desempenho da equipe. Basta uma simples insinuação sobre as conseqüências negativas que o resultado pode trazer ao futebol brasileiro para Parreira ficar irritado. Foi o que aconteceu nesta terça-feira, quando a delegação embarcava no TGV (trem de alta velocidade), ainda na estação de Saint-Etienne, com destino a Paris. Na capital, embarcariam à noite de volta para o Brasil. O treinador concedeu uma entrevista já na plataforma, na porta do vagão fechado para a delegação. Ao ser questionado sobre a eventual pressão e cobrança dos torcedores brasileiros, o treinador ficou indignado e chegou até a menosprezar o poder de análise da torcida. "Eles (torcedores) pressionam e reclamam porque vocês (jornalistas) escrevem e falam isso", afirmou. "Se vocês não fizerem isso, a coisa fica diferente." Não é demais lembrar que foi o próprio Parreira que um dia disse que a torcida é uma "caixa de ressonância". Além de ficar indignado com questionamentos que julga sem importância, o comandante da seleção tem se caracterizado também pelo excesso de desculpas e justificativas que usa para explicar o desempenho de sua equipe. Nos dois primeiros jogos da Copa das Confederações, o forte sistema defensivo do adversário (como se isso fosse alguma novidade em se tratando de times que enfrentam o Brasil) foi a explicação para a derrota para Camarões (1 a 0) e a vitória magra, pelo mesmo placar, sobre os Estados Unidos. Já no empate por 2 a 2 com a Turquia, Parreira mudou. Dessa vez elegeu a parte física como "vilã" do Brasil. Segundo ele, faltou "saúde" para os brasileiros. E nesta terça-feira, na viagem de volta, fez questão de lembrar que o time se juntou no aeroporto e que muitos atletas - aí referindo-se àqueles que atuam na Europa - estão em final de temporada. O curioso foi que nenhum desses argumentos foi lembrado depois da vitória por 3 a 0 sobre a Nigéria, em amistoso preparatório para o torneio na França. "O importante é que conseguimos obervar os jogadores. E só se observa jogando." As reações de Parreira diante das cobranças e críticas nos últimos dois dias reforça ainda mais a questão sobre o problema de não haver um "pára-raio" para o treinador brasileiro. Na reportagem da Agência Estado, dia 20, explicava-se que Parreira se abate e não sabe conviver com pressões externas. Precisa sempre de alguém ao seu lado para "comprar a briga", a exemplo do que Zagallo fazia durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994, ou o vice-presidente de Futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini, no ano passado. Atualmente Parreira não conta com tal pessoa a seu lado. E, a cada dia, demonstra que sente falta dessa presença.