Fiasco deve causar saída de Trapattoni Os jogadores italianos vibraram como loucos durante 15 segundos, nesta terça-feira, na cidade portuguesa de Guimarães. Foi o tempo que demorou para serem informados de que o gol marcado por Cassano aos 49 minutos do segundo tempo contra a Bulgária era inútil. Não serviu para nada a vitória por 2 a 1, porque três minutos antes o sueco Jonson havia marcado o gol que definiu o empate por 2 a 2 com a Dinamarca e eliminou a Itália da Eurocopa. As três equipes terminaram com 5 pontos no grupo C, contra nenhum dos búlgaros. O que provocou a eliminação dos italianos foi sutileza do regulamento. Os critérios de desempate levaram em conta apenas os jogos entre o trio principal ? Itália 0 x 0 Dinamarca, Itália 1 x 1 Suécia e Suécia 2 x 2 Dinamarca. Como houve só empates, o item decisivo foi o número de gols marcados nessas partidas. Os suecos ficaram em 1º lugar, com 3, seguidos dos dinamarqueses com 2 e dos italianos com 1. "Vamos embora de cabeça erguida", afirmou o técnico Giovanni Trapattoni, como se isso servisse de consolo para os italianos. A eliminação desta terça-feira foi o segundo fracasso seguido da Azzurra sob o seu comando. No Mundial de 2002, a Itália foi eliminada pela Coréia do Sul nas oitavas-de-final. Houve uma grande pressão da imprensa e dos torcedores para que Trapattoni fosse demitido e a campanha ganhou ainda mais força com o mau início da equipe na fase de classificação da Eurocopa, mas depois o time reagiu e o treinador ganhou um crédito de confiança. Agora, será difícil Trapattoni resistir ao bombardeio que receberá. "Sexta-feira teremos uma reunião para analisar a situação. Mas é certo que jogamos abaixo de nossas possibilidades, ainda mais que estávamos num grupo não muito complicado", afirmou Franco Carraro, presidente da Federação Italiana de Futebol. Outro grande derrotado foi o atacante Totti. Ele chegou ao torneio com status de estrela, mas a marca que deixou foi a de um jogador sem equilíbrio emocional para enfrentar os grandes jogos. Deu uma cusparada no dinamarquês Poulsen na estréia, foi punido com três rodadas de suspensão e viu os dois últimos jogos sentado na tribuna. A Bulgária abriu o placar aos 44 minutos, com um gol de Petrov cobrando um pênalti muito discutido. "O atacante estava agarrando minha camisa e nós caímos. Quando ouvi o apito, achei que o juiz tivesse marcado falta para nós. Não acreditei quando vi que tinha dado pênalti", disse o zagueiro Materazzi. Perrotta empatou aos três minutos da segunda etapa. Depois disso, a Itália pressionou desordenadamente em busca da virada, que só veio aos 49 minutos. A euforia de Cassano transformou-se em dor assim que chegou ao banco de reservas para abraçar seus companheiros e ficou sabendo do resultado da outra partida.