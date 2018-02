Fiat deve ser a nova patrocinadora oficial do Palmeiras

A Fiat tem tudo para se tornar a nova patrocinadora do Palmeiras em 2008. As conversas com a fábrica italiana de automóveis estão bem adiantadas e o acordo deve ser anunciado nos próximos dias. Ela pagará R$ 12 milhões para estampar seu nome na frente e nas costas da camisa do time profissional por um prazo ainda não divulgado. Veja também: Noticiário completo do Palmeiras "Mas não queremos um patrocinador apenas para dar dinheiro e botar o nome na camisa. Queremos um parceiro que nos ajude a viabilizar alguns projetos", diz o diretor de planejamento do Palmeiras, Luiz Gonzaga Belluzzo. O projeto mais ousado envolve as categorias de base. "Vamos montar o Centro Cultural Palmeiras. Com isso, a formação dos jogadores não será apenas técnica, mas também de comportamento e educação", explica Belluzzo. A "escola", segundo o dirigente, ainda não tem local definido para ser erguida. Há um projeto para que ela seja construída na rua Padre Antônio Tomás, atrás do Palestra Itália, num dos imóveis que pertencem ao clube e hoje servem como moradia aos jogadores das equipes de base. A construção e implementação do projeto seria bancada pelo novo patrocinador do clube. As conversas com a Fiat estão tão avançadas que a empresa já fez ao departamento de marketing do Palmeiras a reserva de uma centena de unidades do kit "Orgulho de Ser Palmeirense" para presentear alguns de seus clientes. O kit é aquele que contém um pedaço de 30cm x 30cm da grama do Palestra e um CD com o hino do clube sendo interpretado pelos ídolos Edmundo, Marcos e Valdivia. Outro ponto já conversado entre Fiat e Palmeiras é a realização de um amistoso com a Juventus, no ano que vem. A empresa detém a maior parte das ações do clube de Turim. O jogo serviria também como uma lembrança da Copa Rio-51 - o Palmeiras bateu a campeã italiana Juventus na decisão do torneio com uma vitória por 1 a 0 e um empate por 2 a 2, no Maracanã. A Lenovo, empresa de informática, comprada recentemente pela IBM, é a única que poderia "atravessar" o negócio - uma nova oferta seria feita entre quarta e quinta-feira, para tentar cobrir a proposta da Fiat. De origem chinesa, a Lenovo é uma das maiores fabricantes de computadores pessoais do mundo. No total, mais de 20 empresas foram procuradas pelo Palmeiras para substituir a Pirelli, que ficou sete anos patrocinando o clube. Até a Parmalat, parceira de sucesso nos anos 90, foi consultada. Sadia e Fly Emirates chegaram perto. Sem a vaga na Libertadores, o Palmeiras encontrou dificuldades para exigir do novo patrocinador os mesmos R$ 16 milhões que o São Paulo recebe da LG. Mas os R$ 12 milhões da Fiat representam 33% a mais que os R$ 9 milhões pagos pela Pirelli. REFORMA DO PALESTRA O anúncio do acerto com a WTorre será feito num evento na segunda-feira, no Palestra Itália. Será assinado o protocolo de intenções de reforma do estádio. O assunto ainda vai passar pelo Conselho. As obras começarão no segundo semestre e levarão três anos para ser concluídas. A capacidade do estádio passará de 30 mil para 42 mil pessoas. O Santander será o grande financiador da obra, orçada em US$ 120 milhões (R$ 211 milhões). O valor total investido pelo banco espanhol é mantido em sigilo, mas há a hipótese de ele se associar ao clube em outra esfera, ainda não definida.