Ficar na elite do Campeonato Paulista vale muito dinheiro Na reta final do Campeonato Paulista, vale tudo para evitar o rebaixamento para a Série A-2. E não apenas pela perda de prestígio, mas também pelo grande prejuízo futuro, pois existe a perspectiva de um aumento considerável na cota de televisão para a próxima temporada. Os times do interior receberam R$ 800 mil de cota neste ano e podem receber até R$ 1,5 milhão em 2008. Como a matemática é simples, ficar fora da elite paulista será deixar de arrecadar uma bolada. O América, que vem de seis derrotas consecutivas e parou nos 16 pontos, jogou pesado com o técnico temporário Luiz Carlos Ferreira, substituto de Heriberto da Cunha. Especialista em salvar times do rebaixamento, ele recebeu R$ 40 mil e terá direito a mais R$ 60 mil se o clube escapar - para isso, precisa vencer o Ituano, em Rio Preto, e torcer para tropeços de Sertãozinho ou Rio Claro. Um dos caçulas do Paulistão, ao lado do Sertãozinho e dos já salvos Barueri e Guaratinguetá, o Rio Claro não tem nenhum plano mirabolante para escapar da degola, até porque tem 19 pontos e precisa apenas de um empate com o Paulista, em Jundiaí, para escapar sem depender de outros resultados. A situação mais complicada é do São Bento, que tem 16 pontos e está em 18.º lugar. Terá de bater o Palmeiras, em casa, e torcer para que América e Sertãozinho não vençam seus jogos. ?Temos de acreditar até o fim?, pede o técnico Abelha, no meio da falta de organização que reinou no clube desde o início do ano. Com 18 pontos, o Sertãozinho, que só depende de si para escapar da degola - precisa vencer a Ponte Preta, em Campinas, tem uma premiação para seus jogadores, que foi estabelecida antes da competição (mas mantida em sigilo) e nega que seja algo em torno de R$ 400 mil, como chegou a ser cogitado. Este valor, inclusive, serviria para pagar três meses de folha salarial do clube, de acordo com a assessoria de Imprensa. Atualizado às 20h43 para correção de informação