Ficha do título 'ainda não caiu' no Barcelona, diz Messi

A inédita conquista do título mundial de clubes ainda é difícil de acreditar para os jogadores do Barcelona, segundo o atacante Lionel Messi. Autor do gol da vitória do Barça por 2 a 1 na prorrogação da final de hoje entre sua equipe e o Estudiantes, da Argentina, o argentino disse que a ficha "não caiu".

"Ainda não nos demos conta do que conseguimos. Será difícil que outra equipe consiga repetir nosso feito", afirmou Messi, referindo-se também ao fato do Barcelona ser o atual campeão europeu e espanhol.

Sobre o gol de peito que fez os catalães explodirem de alegria neste sábado no estádio Sheikh Zayed, em Abu Dabi (Emirados Árabes), o atacante explicou que como a bola veio alta para ele e o goleiro deixou uma brecha para a finalização, preferiu arriscar o lance do que deixá-la cair para chutar, já que poderia ser tarde demais.

Messi disse que o duelo foi "muito difícil", pois o Estudiantes tem "grandes jogadores, está muito bem organizado em campo e consegue sair rápido nos contra-ataques".

Outro protagonista da final, o autor do primeiro gol do Barcelona na decisão, Pedro Rodríguez, mostrou-se modesto ao dizer que teve "sorte" por ter recebido a bola em opções de marcar faltando um minuto para o fim do tempo regulamentar.

"Agora é preciso seguir trabalhando para que possamos continuar conquistando títulos", disse o meia Xavi, um dos mais experientes do elenco.