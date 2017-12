Fidel pede estátua para Maradona O presidente cubano, Fidel Castro, pediu "uma estátua" para Diego Maradona pela decisão do ex-jogador argentino de liderar, na próxima sexta-feira, em Mar del Plata, uma manifestação de repúdio contra o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. "Uma estátua para Diego", exclamou o presidente cubano em meio a risos de Maradona, que apresentou a primeira parte de uma entrevista com Fidel Castro na décima segunda edição de "A Noite do Dez", o programa que o ex-craque apresenta na televisão argentina. Fidel Castro aplaudiu Maradona quando o astro comentou durante a reportagem, realizada na semana passada em Havana, que participaria de uma das marchas previstas para rejeitar a presença de Bush na Argentina, por ocasião da IV Cúpula das Américas. O líder cubano assinalou que, se fosse convidado, não iria à cúpula "por honra e elementar dignidade", e insistiu que Cuba também não irá às reuniões da Organização dos Estados Americanos (OEA). "A OEA tem mal cheiro. Um cheiro pestilento, asqueroso", indicou após lembrar que o órgão "assegurou a condenação a Cuba e se manteve indiferente perante as invasões de Panamá e Guatemala". "Notícias grandiosas" - Fidel Castro afirmou que nos últimos dias escutou "notícias grandiosas" que vêm da Argentina, ao se referir às múltiplas manifestações de repúdio à presença de Bush no país sul-americano. "Os argentinos estão dispostos a expressar seu repúdio aos que semeiam o terror", disse o governante cubano, que se referiu ironicamente a Bush como o "honorável presidente" dos Estados Unidos. Maradona, que apresentou o programa com um uniforme similar ao utilizado por Fidel, dado justamente pelo presidente cubano, viajará de trem a Mar del Plata na próxima sexta-feira, o dia em que será inaugurada oficialmente a reunião dos 34 chefes de Estado continentais. No denominado "Expresso do Alba", o ex-jogador estará acompanhado, entre outros, do diretor de cinema bósnio Emir Kusturica e do ativista de direitos humanos argentino e Prêmio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel. Ao chegar a Mar del Plata, 400 quilômetros ao sul de Buenos Aires, Maradona liderará uma marcha em direção a um estádio de futebol, onde está previsto um show do cantor cubano Silvio Rodríguez e um discurso do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Fidel fala de atentados - Na reunião, Fidel Castro, que confessou que conhecia a popularidade do programa de Maradona na televisão argentina, destacou que os órgãos de inteligência cubanos registraram por volta de "600 tentativas de atentados" contra sua vida, "entre oito e dez" organizados pela CIA americana. "Minha sorte é que os que iriam me executar, eram mercenários e então queriam desfrutar do dinheiro que lhes pagavam. Portanto não se atreveram a disparar", comentou. Também falou de sua "relação extraordinária" com o guerrilheiro argentino-cubano Ernesto "Che" Guevara, de quem elogiou sua "generosidade e valor moral e política". Maradona, que admitiu estar nervoso no começo da entrevista, mostrou a imagem de Fidel tatuada em sua perna esquerda, o que assombrou o presidente de Cuba, a quem também deu uma bola de futebol de presente. A entrevista, de mais ou menos cinco horas, foi gravada na semana passada em Cuba, país ao qual o astro argentino viajou pela primeira vez há dez anos e aonde voltou em 2004, para submeter-se a um tratamento por seu vício em drogas.