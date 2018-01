Fiéis celebram aniversário de Maradona Diego Maradona completou 43 anos nesta quinta-feira, com direito a mais um culto em sua homenagem. Cerca de 200 seguidores da "Igreja Maradoniana" reuniram-se na noite de quarta, em uma pizzaria de Buenos Aires, para reverenciar a data de nascimento de seu ídolo e senhor. Não faltaram hinos em louvor do ?deus? argentino, bem como rosário, um par de chuteiras em forma de cruz, uma estatueta em santuário, rodeada por anjinhos, e outras manifestações de fé. "Já chegou a Noite Feliz, já chegou Natal. Os brasileiros estão chorando e é o aniversário de papai", cantavam os seguidores da seita, muitos vestidos com a camisa 10 e com perucas que imitavam a cabeleira do maior astro do futebol argentino. Os fanáticos comeram e beberam na passagem do ano ?43 d.D.? (depois de Maradona). Só o homenageado não compareceu, pois continua tratamento, em Cuba, para livrar-se de dependências de drogas. "Meu pai se diverte com isso", disse Dalma Maradona, a filha mais velha, que representou o deus.