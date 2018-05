Fiel acompanha o Corinthians até no deserto. Veja o vídeo!

Torcedores do Corinthians que acompanharam a vitória do time sobre o Cobresal, na estreia da Libertadores, mostraram parte da aventura em vídeo, publicado nas redes sociais do clube. O jogo foi disputado na cidade de El Salvador, localizado no meio do deserto do Atacama, no Chile, umas das regiões mais secas do planeta. A cidade do estádio El Cobre fica distante mil quilômetros da capital Santiago.

No vídeo, os torcedores cantam os hinos tradicionais do clube no meio de uma paisagem inóspita e árida, provavelmente no caminho para o estádio antes da partida. "Todo poderoso Timão", cantam os torcedores. O vídeo foi publicado foi #InvasãoDaAmérica # InvasãoDoDeserto#VaiCorinthians.

Após a vitória, os jogadores reconheceram as dificuldades. Além do clima seco, a cidade fica localizada a 2600 metros de altitude. "No final do jogo, sentimos um pouco. É difícil jogar na altitude e no clima seco. A gente tentou se adaptar, não sofremos sustos e foi importante pontuar fora de casa", disse o lateral Fagner.