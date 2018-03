Fiel cria clima de final no Morumbi O corintiano fez o que estava ao seu alcance para seu time seguir na Copa Libertadores da América. Faltando quase três horas para o início da partida um mar preto de branco invadiu as imediações do Estádio do Morumbi. Ônibus, boa parte da frota municipal, lotados de torcedores faziam festa antes da partida ao lado de inúmeros carros cobertos de bandeiras. Nas arquibancadas, apenas o setor reservado para os torcedores do River Plate tinha lugares vagos. Melhor para os vendedores ambulantes e cambistas que, no entanto, preferiram o jogo em uma tarde de domingo. Segundo o comandante do policiamento do Estádio do Morumbi, major Marcos Marinho, o movimento poderia ser comparado ao de clássicos. ?Ainda foi bem menor do que o do jogo entre São Paulo e Newell´s Old Boys na final da Libertadores de 1992." Se o Corinthians é Brasil na Copa Libertadores da América, seguramente o Palmeiras foi Argentina. Pelo menos é o que garantiu o palmeirense Paulo Roberto Schrempp antes da partida entre o time do Parque São Jorge e o River Plate. ?Vou colocar em campo toda a mandinga palmeirense", garantiu o novo torcedor do time argentino. ?Se tivesse de escolher entre o Corinthians perder ou o Palmeiras ganhar, prefiro que eles percam pois assim eles continuam sem este título." Para incorporar o novo clube, Schrempp justificou que é filho de pai argentino, torcedor do River. Para reforçar, o palmeirense trouxe o primo, Diego Rodrigues, que é médico e mora em Buenos Aires. ?Aproveitei que faria uma viagem ao Rio para visitar meu primo e acompanhar o River Plate." Para o torcedor, seu time sairia classificado jogando na base do contra-ataque. A tradicional arrogância argentina se fez presente na figura do mecânico argentino Alejandro Roberto Alvarez. De camisa e tudo no Morumbi, apostava em uma vitória do seu time e garante que passou a semana peitando todas as provocações corintianas. ?Moro em São José dos Campos e todo mundo que mora na minha rua é corintiano. Desafiei o pessoal a vir para cá mas ninguém quis, de medo do River."