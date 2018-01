Fiel esgota ingressos no Pacaembu A força da torcida será novamente um diferencial a favor do Corinthians na partida contra o Figueirense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A heróica classificação diante do Cianorte entusiasmou de vez os corintianos. Da carga de 34.200 ingressos, restam apenas 1.400 (todos de meia entrada) para o Tobogã e Portão 21. Apesar de o Pacaembu parecer pequeno para os jogos dos ?galácticos?, os jogadores nem pensam em pedir para a diretoria levar as partidas para o Morumbi. ?O Pacaembu é a casa do Corinthians. Nada mais justo continuar lá?, resumiu Anderson. O sucesso do milionário time de Kia Joorabchian é tanto, que, no treino desta segunda-feira, o garoto Alex, do juvenil do Corinthians, não sossegou até conseguir um autógrafo de Carlitos Tevez.