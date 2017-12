Fiel fez festa, apesar do Palmeiras A diretoria do São Paulo utilizou cerca de 20 seguranças para proteger o distintivo do clube que fica posicionado no centro do campo do lado de fora do gramado do Morumbi. O medo dos dirigentes são-paulinos era de que com a conquista do título os torcedores corintianos poderiam danificar o símbolo tricolor ou comemorar a conquista do título em cima, a exemplo do que aconteceu em 2002, quando o ex-santista Diego festejou um gol. A segurança teve o auxílio de outros cinco homens do Corinthians. Os mais de 65 mil corintianos festejaram o gol de Juninho, aos gritos de ?Corinthians, Corinthians?, que empatara para o time do Palestra Itália, em Porto Alegre. Comemoram por quase cinco minutos um quarto título brasileiro e se revoltaram após o anúncio do segundo gol do Internacional. Com o fim do jogo no Sul, xingaram o time rival. Apesar da parcial frustração pelo adiamento do título, os corintianos deixaram o Morumbi em festa. ?É campeão, é campeão?, voltaram a gritar nos arredores do estádio. A avenida Giovanni Gronchi virou um mar de bandeiras corintianas, que saíam com tranqüilidade. A Polícia Militar não registrou nenhuma ocorrência grave e o sistema preparado para a festa na praça Campo de Bagatelli, na zona norte, ficou adiada por mais uma semana.