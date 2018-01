Fiel prepara viagem para a Argentina O Corinthians não vai estar sozinho no jogo contra o River, em 1º de maio, na Argentina, caso o clube argentino confirme a classificação em segundo no seu grupo na Libertadores. A Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do clube, não chega a prometer uma invasão à capital argentina mas garante a presença de aproximadamente 2 mil torcedores no estádio Monumental de Nuñes. "Vamos por terra e pelo ar", assegura o ex-presidente Douglas Deúngaro, o Metaleiro. A programação da Gaviões teve de ser um pouco alterada depois da mudança na data da partida - do dia 23 de abril para 1º de maio. A idéia inicial era a seguinte: alguns ônibus, que já estavam reservados, partiriam para Porto Alegre, onde o Corinthians joga no domingo (20) contra o Inter. De lá, o comboio seguiria direto para Buenos Aires. Para quem quisesse seguir de Porto Alegre para a Argentina, a viagem seria de graça. "A Gaviões iria bancar", diz Metaleiro. "O torcedor só pagaria os R$ 80 da passagem São Paulo-Porto Alegre. O resto seria por nossa conta". De qualquer maneira, haverá uma caravana rumo a Buenos Aires. O preço ainda não está definido, mas há uma previsão, em torno de R$ 160, valor que deverá ser ratificado nas próximas 24h. "Por uma série de razões, fica impossível de se pensar na hipótese de uma invasão a Buenos Aires", observa Metaleiro. "Mas uma coisa eu garanto: o time não estará sozinho contra o River, lá". Além dos ônibus da Gaviões, a torcida está montando uma parceria com a Keela Wee, a mesma agência de turismo que já levou a torcida a Porto Alegre na decisão da Copa do Brasil de 95, a Belo Horizonte nas duas decisões do Campeonato Brasileiro de 98 e 99 e na final do mundial de clubes em 2000, no Rio. "Nossa média nessas últimas decisões tem sido de dois 737/300, cuja capacidade é de 150 passageiros cada um", diz Marcelo Patrício, diretor da empresa. "Mas em se tratando de Libertadores, acho que esse número pode ser ainda maior". O adiamento do jogo de 23 de abril para 1º de maio também ajudou. Por ser feriado, muita gente que talvez não fosse na data anterior, pode viajar agora. Os preços e horário também já estão definidos. O embarque será no dia do jogo, em dois horários: às 8h45 e às 9h30. A passagem inclui também hotel em apartamento duplo e o ingresso para o jogo. A volta será no dia seguinte, às 6h50 e às 7h30. Preço: a partir de U$ 207 mais despesas com a taxa de embarque. O esforço da torcida corintiana para acompanhar o time deixou o técnico Geninho e os jogadores animados. "A torcida do Corinthians é fiel e não abandonaria o time num momento tão importante como esse", diz o técnico. "O torcedor vai nos dar mais força para enfrentar a pressão típica dos argentinos. Não no estádio, mas naquele na chegada. De resto, estamos tranqüilos porque o Monumental de Nuñes é um estádio grande e seguro. Além disso, com o advento da televisão, aquela tradição de catimba, de jogo violento demais, acabou". No jogo de volta, em 14 de maio, aí sim a Gaviões promete lotar o Pacaembu - a diretoria ainda não acertou todos os detalhes com o São Paulo para mandar seus jogos pela Libertadores no Morumbi. De acordo com Metaleiro, os presidentes das principais torcidas organizadas do Corinthians devem se reunir para pedir uma redução no preço dos ingressos de arquibancanda. "Tem muito corintiano que gostaria de apoiar o time no jogo de volta mas não tem como pagar um ingresso tão caro", argumenta Metaleiro. Num contato preliminar com o vice-presidente de futebol, Antonio Roque Citadini, o dirigente prometeu estudar com carinho o pedido da torcida - especialmente a que frequenta o setor mais popular do estádio.