Fiel protesta na chegada do Corinthians Integrantes da Gaviões da Fiel - a maior torcida organizada do Corinthians - promoveram um protesto na tarde desta segunda-feira no aeroporto de Cumbica, na chegada do time de Caxias do Sul, onde na véspera, foi goleado por 6 a 1 pelo Juventude, num resultado que culminou com a demissão do técnico Geninho. Os torcedores abriam faixas contra dirigentes - em especial o presidente Alberto Dualib e o vice de futebol Antonio Roque Citadini - e fizeram coro contra a maioria dos jogadores. Um dos mais criticados foi o meia Jamelli. TÉCNICO - A diretoria ainda não definiu o substituto de Geninho. Vários nomes estão sendo cogitados. O que ganhou mais força nesta segunda-feira é o de Casagrande, ex-jogador do clube e que hoje é comentarista da Rede Globo e colunista do jornal O Estado de São Paulo. O nome de Junior - que nos anos 90 dirigiu com sucesso o time do Flamengo - também chegou a ser comentado no Parque São Jorge. Em entrevista à TV Gazeta, no entanto, ele desmentiu que tivesse sido procurado pela diretoria Alvinegra. ?Se fosse convidado, iria estudar com muito carinho?, disse Junior.