Fiel troca otimismo pelo conformismo A Fiel chegou muito confiante ao estádio do Morumbi. Apesar de o time não contar com as suas maiores estrelas, a torcida corintiana apostava todas as suas fichas na invencibilidade sobre o São Paulo. ?Vai ser um grande jogo, pelo menos 3 a 0. O São Paulo é time de Bambi?, provocava Givaldo Oliveira, de 27 anos. Menos confiante que o amigo, Júlio Cesar Gomes, de 28 anos, apostava em um jogo difícil: ?Os dois times estão desfalcados?. Mesmo assim, esperava o mesmo placar. Apesar do gol do corintiano de Ânderson, o primeiro do clássico, Givaldo não se deu por satisfeito. ?Já era para estar 2 a 0 para o Corinthians. Esse jogo já é nosso.? E nem o gol de empate do são-paulino Fábio Simplício, que calou a Fiel por um tempo, desanimou. ?Demos uma vacilada, mas tá bom.? O placar final? Givaldo não hesitou: ?3 a 1 para o Timão!? Júlio Cesar era menos otimista. ?Vai ser 2 a 1. O time vai voltar melhor para o segundo tempo", previa o torcedor. O segundo gol do São Paulo acabou com o que sobrava do otimismo corintiano. Tanto que Givaldo nem foi mais encontrado para comentar o jogo. Alguns torcedores, porém, ainda tentavam demonstrar confiança na vitória corintiana. ?Acredito no Timão. Vai prevalecer a tradição de que o São Paulo é freguês?, cutucava Cláudio Roberto, 42. ?O Corinthians tá na raça?, dizia. Já Isnaldo Coutinho Ferreira, 40, acreditava no mínimo em um empate. ?Mas dá para virar.? Em meio à Fiel, o comerciante Agnaldo Vieira dos Santos, 42 anos, dizia que ?já era?. ?A equipe do São Paulo está melhor, não dá mais para virar. O Gil está fazendo falta.? Depois, justificou a sua previsão. ?É que sou santista, mas é futebol, sabe como é.? Terminado o jogo do Morumbi, com a vitória são-paulina por 2 a 1, Cláudio Roberto só lamentava: ?Não tinha o que fazer, mas pela tradição o Corinthians não deveria ter perdido.?