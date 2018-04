Fierro deve ganhar chance no Flamengo contra o Coritiba O meia Fierro deve ganhar uma oportunidade como titular do Flamengo na partida contra o Coritiba, domingo, no Maracanã. O jogador chileno foi escolhido pelo técnico Andrade para substituir Zé Roberto, que cumprirá suspensão automática no final de semana, durante o treinamento tático realizando no CT Ninho do Urubu.