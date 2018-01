EA anuncia os clubes brasileiros que estarão presentes no Fifa 16

A Eletronic Arts anunciou nesta sexta-feira que 16 clubes brasileiros estarão disponíveis no jogo "Fifa 16". Atlético-MG, Atlético-PR, Avaí, Coritiba, Chapecoense, Cruzeiro, Figueirense, Fluminense, Grêmio, Internacional, Joinville, Ponte Preta, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco terão nomes, escudos e uniformes oficiais no game.

Entre os times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, apenas Corinthians, Flamengo, Goiás e Sport não foram incluídos. Estes dois primeiros fecharam um contrato de exclusividade com o rival do Fifa, o Pro Evolution Soccer, produzido pela Konami, causando discussão entre os torcedores.

Sem uma liga completa, os 16 clubes poderão ser acessados a partir do menu "Resto do Mundo" para quase todos os modos de jogo. Os atletas só poderão ser utilizados no "Ultimate Team" após a atualização.

No anúncio oficial no site, a EA informa que os jogadores desses 16 times não terão o visual nem os nomes reais no lançamento do jogo. Isso seria adicionado através de uma possível atualização mais adiante. Porém, em entrevista ao site TechTudo, os produtores Gilliard Lopes e João Barão disseram que todos os elencos saíram completos da fábrica.