FBI abre investigação sobre o ex-presidente da Fifa João Havelange

O FBI abre investigações sobre o papel de João Havelange no encândalo de corrupção no futebol. Dados obtidos com exclusividade pelo Estado revelam que o nome do brasileiro, que presidiu a Fifa por 24 anos, faz parte de um pedido de cooperação entre os americanos e suíços, datado de 25 de setembro de 2015.

Na quarta-feira, a Procuradoria Geral da Suíça informou que repassou às autoridades americanas detalhes sobre contas bancárias controladas por Ricardo Teixeira, o ex-presidente da CBF. No total, os suíços anunciaram que enviaram dados sobre 50 contas em dez diferentes bancos. Berna ainda bloqueou US$ 80 milhões (R$ 307 milhões) em 13 contas pertencentes a diversos cartolas e à pedido dos EUA. O valor bloqueado em nome do brasileiro não foi revelado.

Mas os suíços indicaram que as informações repassadas aos americanos estavam ligadas a propinas pagas em conexão com contratos comerciais de televisão em torneios na América Latina e nos EUA. As provas, segundo Berna, servirão para o julgamento dos dirigentes que ocorrerá em 2016 numa corte de Nova York.

Teixeira é suspeito de ter cobrado propinas para a Copa do Brasil, além de ter seu nome envolvido no escândalo da ISL, a empresa de marketing que vendeu os direitos de TV para uma emissora brasileira nos anos 90.

A iniciativa faz parte da cooperação entre Berna e Nova York na operação sobre a corrupção na Fifa. Parte das contas envolvia ainda Nicolas Leoz, ex-presidente da Conmebol. Segundo as autoridades suíças, o FBI fez três solicitações por informações sobre contas envolvendo os dirigentes do futebol.

CAIXAS

Numa delas, os nomes de Ricardo Teixeira e João Havelange eram diretamente citados. O FBI foi autorizado a ter acesso a cerca de 50 caixas de documentos que estavam guardados na cidade de Zug e com provas e extratos sobre as movimentações dos dois brasileiros. Na acusação feita por um dos procuradores, na época do escândalo, Havelange era acusado de ter "fraudado a Fifa".

Juntos, João Havelange e Ricardo Teixeira receberam subornos no valor de pelo menos R$ 80 milhões, segundo a Justiça suíça. Os brasileiros cometeram "enriquecimento ilícito", causaram prejuízo para a entidade e colocaram seus interesses pessoais acima dos interesses do futebol, diz a Justiça sobre o caso.

Documentos oficiais da Justiça suíça apontam para pagamento de comissões no valor de US$ 122,5 milhões por parte da empresa de marketing ISL a cartolas pelo mundo. A Justiça também acusou a Fifa de "omissão" ao não conseguir controlar os subornos. Num dos pagamentos de US$ 1 milhão a Havelange, o dinheiro foi erroneamente depositado numa conta da Fifa.

Como regra geral, segundo a Justiça, a propina teria sido paga a Teixeira e Havelange para que influenciassem a Fifa na decisão de quem ficaria com os direitos de transmissão das Copas de 2002 e 2006, incluindo o mercado brasileiro. Uma empresa transmissora com atuação no Brasil é citada como uma das envolvidas no suborno, ainda que seu nome esteja sendo mantido em sigilo. Para os suíços, o serviço dos dois foi "comprado" por empresas que queriam manter relações com a Fifa.

Foi no Tribunal de Zug que, em 2010, o caso foi arquivado depois que Havelange e Teixeira pagaram uma multa de US$ 2,5 milhões e selaram o caso. Agora, porém, os americanos pediram e conseguiram autorização para reabrir o processo. Oficialmente, os americanos estão interessados em saber até que ponto o presidente suspenso da Fifa, Joseph Blatter, sabia das propinas aos brasileiros.

Mas o Estado apurou que o FBI também vai mergulhar num exame sobre o envolvimento dos dirigentes brasileiros e um eventual uso de empresas ou de bancos americanos no caso. Por conta das propinas, Havelange perdeu seu título de presidente de honra da Fifa e teve de deixar o Comitê Olímpico Internacional.

Em outubro, uma equipe americana esteve em Zug para examinar os documentos e selecionar o que poderia ser de interesse para o caso. « Os documentos estão sendo examinados atualmente pelo Departamento de Justiça da Suíça, inclusive sovre sua utilidade para o processo americano », declarou o MInistério da Justiça em Berna.

No início de dezembro, o Estado revelou com exclusividade que o FBI suspeitava de contas na Suíça e que tinham como beneficiário Teixeira, indiciado nos EUA por propinas relativas aos acordos entre a CBF e a Nike, além de dinheiro pago por conta da Copa do Brasil.

Segundo documentos obtidos pelo Estado, o FBI identificou contas controladas por Teixeira em pelo menos três bancos : o UBS, o Banca del Gottardo e o BSI, comprado neste ano pelo banco brasileiro BTG Pactual. Em apenas duas dessas contas, um total de US$ 800 mil foram transferidos de contas nos EUA para a Suíça, envolvendo a Somerton, empresa controlada pelo também brasileiro José Margulies. Ele é suspeito de agir como testa de ferro para o empresário José Hawilla, e realizar os pagamentos de propinas para dirigentes do futebol mundial. A empresa de fachada de Hawilla, portanto, também teria abastecido as contas suíças de Teixeira.

A suspeita do FBI é de que Teixeira usaria um nome de fachada para não ter sua identidade revelada. Mas aparecia como beneficiário das contas. O "laranja" seria Willy Kraus, dono da Kraus Corretora de Câmbio, no centro do Rio de Janeiro.

Numa das transações suspeitas, o FBI registrou como a empresa Blue Marina, com contas nos EUA, pediu para transferir seus ativos para a Suíça. No dia 25 de setembro de 2008, a conta em território americano foi fechado e o dinheiro enviado a uma conta de Kraus, na Banca del Gottardo. O valor transferido era de US$ 478,2 mil. Outro nome registrado pelos americanos era a da socidade Summerton, usada também pelo dirigente. Para o FBI, Teixeira mantinha o "efetivo controle" sobre essas contas.