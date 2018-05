Fifa abre votação para a escolha dos slogans dos ônibus das seleções

SÃO PAULO - A Fifa abriu em seu site na internet a votação para a escolha dos slogans dos ônibus das seleções que vão disputar a Copa do Mundo. A partir de sugestões de internautas, cada uma das 32 equipes participantes do Mundial tem três opções finais de frases para estampar nos veículos que levarão os times para cima e para baixo no Brasil durante a disputa.

A votação fica aberta até o dia 7 de maio no site da entidade. As frases que vão estampar os ônibus das delegações serão escritas em dois idiomas: o oficial de cada nação e também em inglês. O Brasil tem as seguintes opções para a escolha dos participantes: "Engata a 6ª, Brasil!", "Não na nossa casa!!!" e "Preparem-se, o hexa está chegando!".

AS OPÇÕES EM PORTUGUÊS

ALEMANHA

Um país, um time, um sonho

Um time, uma vontade, um objetivo

Juntos, um caminho, um objetivo

ARGÉLIA

1, 2, 3, viva a Argélia!

Guerreiros do deserto no Brasil

Juntos, vamos espalhar nosso sonho

ARGENTINA

Argentina, paixão pelo futebol

Não somos um time, somos um país

O sonho de um país está em trânsito

AUSTRÁLIA

Deixa com a gente, pessoal!

Socceroos: pulando para a glória

Que boa carona para os jogos

BÉLGICA

País pequeno, grandes jogadores

Um time, um sonho

Espere o impossível

BÓSNIA

Onze dragões, um sonho. Unidos pela vitória!

Dragões no coração, dragões em campo

Joguem com coração, pensem com coração, vivam o sonho

BRASIL

Engata a 6ª, Brasil!

Não na nossa casa!!!

Preparem-se, o hexa está chegando!

CAMARÕES

Um leão sempre será um leão

Somos leões, leões invencíveis

Vamos, Leões Indomáveis, vamos!

CHILE

Chi, chi, chi, le, le le, Viva Chile!

Garra e paixão, chilenos de coração

Com bumbo e tambor, vamos, Chile, jogar com coração

COLÔMBIA

Meu país, meu orgulho, meu time!

Aqui não viaja só uma equipe, viaja todo um país

Cante, dance e grite gol!

COREIA DO SUL

Vamos nos divertir, Vermelhos!

A interminável Coreia

Além da vitória

COSTA DO MARFIM

A beleza da Costa do Marfim chega ao Brasil

Elefantes rumo ao Brasil

Juntos pela mesma paixão

COSTA RICA

Pura vida, puro sonho, puras vitórias, simplesmente Costa Rica. Avante, Ticos!

Minhas paixões são futebol, minha força, minhas pessoas, meu orgulho Costa Rica

"Pura Vida" é conhecido em todo o mundo, assim como nosso time

CROÁCIA

Pelo orgulho da nação

Com fogo em nossos corações, um por todos e todos por um, Croácia

A sua força é nosso orgulho

EQUADOR

O jogo começou! Alcance seu sonho, coração tricolor!

Um compromisso, uma paixão, um coração. Tudo por você, Equador

As emoções de um país sobre nossos ombros

ESPANHA

Vamos seguir escrevendo a história

Carregamos toda a nação em nossos corações

Dentro de nossos corações, existe a paixão dos campeões

ESTADOS UNIDOS

Unidos por um time, guiados pela paixão

Sinta, acredite, conquiste

Um time acima de tudo. Acima de tudo, um time

FRANÇA

No caminho da glória

A palavra "impossível" não existe em francês

Um por todos, todos pela França

GANA

Estrelas Negras, chegou nossa hora de brilhar!

Gana, uma estrela em ascenção

As Estrelas Negras chegarma para iluminar o Brasil

GRÉCIA

Os heróis jogam como os gregos

Aqui é Grécia!

Um time, um sonho

HOLANDA

Futebol é nossa paixão, respeito é nossa mensagem

Com orgulho nós marcamos

Homens de verdade vestem laranja

HONDURAS

Somos um povo, uma nação, cinco estrelas no coração

Este é meu país, esta é minha nação, ser Catracho é minha benção

Catrachos com paixão, apoiando a seleção com tudo

INGLATERRA

O sonho de um time, as batidas de coração de milhares

Juntos pela nação

Um espírito, um sonho

IRÃ

Honra da Pérsia

Um mundo, uma nação, um time

Capturemos o sonho

ITÁLIA

Vamos pintar o sonho da Copa do Mundo de azul

Vamos pintar nossos sonhos de azul

Itália, a paixão pela vitória

JAPÃO

Um espírito, um time, uma vitória

Samurais, chegou a hora de lutar!

Tornemo-nos um! É a hora de juntar!

MÉXICO

Cantando 'Cielito Lindo', os corações se unem para sermos campeões

O caminho dos campeões começa aqui

Sempre unidos, sempre aztecas

NIGÉRIA

Só juntos podemos vencer

Um jogo, uma nação

Um mundo, um ritmo

PORTUGAL

Aqui vai uma seleção que orgulha uma nação. Força, Portugal!

Muita mais que futebol, uma paixão!

O passado é história, o futuro é a vitória

RÚSSIA

Nunca andaremos para trás

Somos o número 1

Ninguém pode nos alcançar

SUÍÇA

Estação final: 13/07/2013 - Maracanã

Somos suíços, essa é nossa hora: precisamente 20:14

Nos façam sonhar!

URUGUAI

Escrevendo a história celeste

O sonho de três milhões... Vamos, Uruguai!

Uruguai por todos!