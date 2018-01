Fifa aceitará devolução de ingressos da Copa Quem ainda sonha em conseguir ingressos para assistir a jogos da Copa deverá ficar atento, agora, ao endereço www.FIFAworldcup.Com. A partir da próxima segunda-feira, a Fifa atenderá a quem deseja devolver seu ingresso e receber de volta o dinheiro pago por ele. No entanto, só serão aceitas devoluções de ingressos de partidas que já estejam com a venda esgotada, o que requer atenção. O interessado em devolver sua entrada receberá integralmente valor pago, mas quem desejar comprar esses ingressos deverá pagar cerca de 15% mais por eles, até um teto de 15 euros. O site deve estar em operação entre os dias 27 de março e 9 de abril e a partir de 1.º de maio até dois dias antes de cada partida relativa aos ingressos desejados. É preciso atenção, pois quem já tem ingresso e desejar transferi-lo para outra pessoa só o poderá fazer para familiares próximos e precisará de um motivo muito justo, como doença, não obtenção de visto para a Alemanha - o que brasileiros não precisam, mas o passaporte precisa ter seis meses de validade -, casos de força maior ou falecimento do proprietário do ingresso. "A cessão de uma entrada a uma pessoa determinada deve ser, por motivos de óbvia justiça, algo completamente excepcional, porque o beneficiário tem leva vantagem sobre todas as outras pessoas ao redor do mundo que também querem ver os jogos", disse o vice-presidente do comitê organizador, Horst Schmidt.