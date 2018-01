Fifa acerta com mais um patrocinador para Copa de 2014 Se o Brasil ainda não te estádios para sediar uma Copa do Mundo em 2014, a Fifa pelo menos já tem os patrocinadores para o evento, independente do lugar onde ele ocorrer. Nesta terça-feira, a entidade máxima do futebol assinou um contrato garantindo uma companhia aérea como patrocinadora oficial do torneio. Não se trata de nenhuma das empresas brasileiras, mas sim da Emirates Airlines, do Oriente Médio, que sequer conta hoje com vôos ao Brasil e nem para nenhum país da América do Sul, continente designado para receber a Copa de 2014. Na semana passada, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, admitiu que o Brasil ainda não tem estádios para poder sediar um Mundial. Mas também deixou claro em uma conferência de imprensa que o local da Copa pouco importa aos patrocinadores. Prova disso é que os contratos com empresas já foram incrementados em 25% em seus valores para os Mundiais de 2010, que ocorre na África do Sul, e de 2014. Só a companhia aérea de Dubai pagará à Fifa US$ 195 milhões para ser patrocinadora da entidade entre 2007 e 2014. A Emirates Airlines passa a ser, então, a sexta empresa a já fechar um acordo com a entidade para a Copa de 2014. As demais são a Sony, Coca-Cola, Visa, Hyundai e Adidas.