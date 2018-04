Fifa adia debate sobre limite de idade para dirigentes

Por meio do comunicado que distribuiu nesta sexta, a Fifa justificou o adiamento dessa discussão, que poderia entrar na pauta de mudanças que serão votadas durante congresso da entidade, marcado para acontecer nesta quinta e também na sexta-feira, alegando que não se "alcançou o consenso entre as associações membro e suas confederações sobre a duração dos mandatos e o limite idade, o que torna necessária uma analisa mais minuciosa a respeito" do assunto.

O adiamento deste debate que coloca em xeque a longevidade de dirigentes no futebol, seja por idade ou tempo de cargo, já era esperada, pois na última segunda-feira o próprio presidente da Fifa, Joseph Blatter, disse que uma possível medida que limitasse o tempo de serviço dos cartolas seria "discriminatória". E Blatter, de 77 anos, vem dando claros sinais de que deverá brigar pelo seu quinto mandato à frente da entidade, nas eleições de 2014 da Fifa, presidida por ele desde 1998.

O Comitê Executivo da Fifa, entretanto, prometeu tratar de forma especial o relatório apresentado por Jeffrey Webb, um dos vice-presidentes da entidade, que preside o grupo de trabalho contra o racismo e a discriminação no futebol. Os dois temas serão discutidos no congresso desta semana e novas medidas contra estes tipos de práticas ilegais deverão ser anunciadas.

Outras novidades apresentadas no comunicado desta terça-feira informaram que a Fifa definiu Portugal como sede do Mundial de Futebol de Areia de 2015 e a Colômbia como palco do Mundial de Futsal de 2016. As duas competições ocorrem sob a chancela da entidade.