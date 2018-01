Fifa adia decisão sobre Ronaldinho A Fifa não cedeu às pressões do Paris Saint-Germain para liberar o ex-craque gremista Ronaldinho para a partida de estréia no Campeonato Francês, diante do Lille, neste sábado. Representantes do PSG e do Grêmio se reuniram hoje em Zurique, na sede suíça da Fifa, para tentar resolver a pendenga jurírica sobre o passe do jogador, mas não chegaram a um acordo. Os dirigentes do tricolor gaúcho pediram uma indenização de US$ 27,2 milhões pela ?formação? e ?promoção? do jogador, mas os franceses condicionaram a apresentação de uma contraproposta à liberação imediata de Ronaldinho, o que foi negado pela Fifa. O comitê executivo da entidade só tomará uma decisão após receber as argumentações por escrito dos dois clubes até 15 de agosto. O prazo para Ronaldinho ser inscrito no Campeonato Francês se encerra em 31 de agosto. Esta foi a primeira vez que dirigentes do Grêmio e do PSG se encontraram. Baseado na lei do livre passe, o clube francês negociou a contratação de Ronaldinho diretamente com seu irmão Assis e o advogado Sérgio Neves. Em represália, o clube gaúcho ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho e obteve uma liminar impedindo que seu ex-craque atuasse por qualquer outro time a menos que pagasse uma indenização milionária. Apesar desse entrave, o PSG esperava que a Fifa garantisse o direito do jogador exercitar a profissão, enquanto continuaria apelando nas instâncias jurídicas brasileiras por vários anos. De acordo com o vice-presidente do Grêmio, Jayme Eduardo Machado, a postura intransigente dos franceses, fazendo exigências e negando-se a fornecer informações sobre o contrato de Ronaldinho, colaborou para o adiamento da decisão. O PSG concorda em pagar no máximo uma indenização pela ?formação? de Ronaldinho, em torno de US$ 5 milhões, o que não é aceito pelo Grêmio. Agora a Fifa deverá fixar o valor da indenização devida ao clube gaúcho como pré-condição para a liberar o jogador. Presente também à reunião na Suíça, Ronaldinho tentou disfarçar sua frustração, chegando a dizer que ?estou muito feliz por tudo o que está me acontecendo?. Segundo ele, apesar da impossibilidade de estrear neste sábado, o encontro na Fifa serviu para mostrar que ele ?a qualquer momento poderá jogar?. Ronaldinho também reafirmou a vontade de voltar à seleção brasileira. Ele está há seis meses afastado de partidas oficiais, apenas treinando. Sua última atuação pelo Grêmio ocorreu em 31 de janeiro, diante do América-MG, pela Copa do Brasil.