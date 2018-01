Fifa adia decisões para o Mundial 2006 O Comitê Executivo da Fifa decidiu nesta sexta-feira postergar para os dias 3 e 4 de dezembro as principais decisões sobre as regras de classificação ao Mundial de 2006, como o sistema de ?playoffs? entre continentes. Assim, Conmebol, Concacaf, Ásia e Oceania vão ter de esperar para saber se jogarão uma repescagem com quatro ou duas equipes.