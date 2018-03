Fifa adia Mundial de Clubes para 2003 A Fifa anunciou nesta sexta-feira que o 2º Mundial de Clubes só será realizado em 2003. A falência da empresa ISMM, ligada à ISL e responsável pela comercialização da competição, acabou com o planejamento da entidade de realizar o torneio. O presidente da Fifa, Joseph Blatter, emitiu nota no site oficial da entidade. O Palmeiras era o único representante brasileiro entre os 12 classificados para a disputa. Agora, há até a possibilidade de aumentar o número de participantes para 24, facilitando a inclusão do Corinthians (campeão da primeira edição). O adiamento foi decidido pelo comitê de emergência da Fifa. "A decisão de não dar prosseguimento ao evento leva em conta uma série de fatores", disse Blatter. O dirigente enumerou alguns motivos pelos quais a competição não será realizada entre os dias 28 de julho e 12 de agosto. Segue: a) O período marcado para acontecer o torneio era demasiado inconveniente pois atrapalhava as demais competições nacionais e internacionais em andamento. b) A crise econômica que afetou alguns países e os patrocinadores de clubes. c) As consideráveis dificuldades pelas quais passam a empresa de marketing esportivo ISL/ISMM, além da Traffic ter problemas com patrocinadores e transmissão dos jogos na televisão. d) Em decorrência dos problemas acima citados, a Fifa consultou a Federação Espanhola de Futebol e o comitê de emergência da entidade e as partes optaram por adiar a competição para 2003, com calendários mais tranqüilos e melhor organizados.