Fifa adia retorno de Parreira Por exigência da Fifa, o técnico Carlos Alberto Parreira deverá esticar sua permanência no Mundial da Coréia e Japão. O treinador do Corinthians foi designado como observador da entidade na final da competição, domingo, em Yokohama, no Japão. Assim, como terá alguns dias de descanso após a Copa, Parreira só deverá dirigir o time corintiano dia 14 de julho, no jogo contra o Fluminense, em Belém. Antes, a equipe enfrentará o Paysandu, dia 3, e o Náutico, dia 7. Nessas partidas, o comando será do auxiliar-técnico Jairo Leal. O presidente Alberto Dualib ainda não definiu quem será o substituto de Antônio Roque Citadini, que pediu demissão do cargo de vice-presidente de futebol. O volante Otacílio pode ser emprestado à Ponte Preta.