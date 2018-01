Fifa adia sorteio do Mundial Feminino A Fifa adiou o sorteio do Mundial de Futebol Feminino, que aconteceria dia 24 de maio, em Wuham, na China, por causa da epidemia de pneumonia asiática, que já provocou centenas de mortes. A nova data para o sorteio não foi definida. O Mundial Feminino será disputado na China, de 23 de setembro a 11 de outubro. A Fifa confirmou o Mundial Sub-20 para os Emirados Árabes, de 27 de novembro a 19 de dezembro, que havia sido adiado por causa da guerra no Iraque.