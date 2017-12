Fifa admite erro de Poll, mas ainda não o tira do Mundial A Fifa reconheceu neste sábado o "importante" erro do juiz inglês Graham Poll, que apresentou três cartões amarelos ao jogador croata Josip Simunic, antes de expulsá-lo de campo no jogo contra a Austrália. Mas a entidade decidiu mantê-lo dentro do quadro de árbitros que atuam nesta Copa. Segundo a Fifa, Poll é um "árbitro excepcional" e "um grande esportista". Para a entidade, o juiz vai superar a situação "graças à sua forte personalidade e amor pelo esporte". No entanto, Poll não foi designado para apitar nenhuma das partidas pelas oitavas-de-final. Estima-se que ele não voltará a apitar neste Mundial, mas somente na próxima quarta-feira o Comitê de Arbitragem vai anunciar os juízes que permanecerão na Alemanha. Nesta sexta-feira, Poll se apresentou ao comitê. Em comunicado, a Fifa informou que ele afirmou que escreveu o nome de Craig Moore em seu caderno de anotações, ao invés de ´Simunic´, na segunda apresentação do cartão, e não percebeu o erro. Tanto Moore como Simunic vestiam camisas com o número 3 às costas. "O experiente árbitro está desapontado por ter cometido esse erro, o primeiro deste tipo em uma carreira de 26 anos", acrescentou o comunicado da Fifa. A Fifa se safou de um pesadelo logístico pelo fato de que a partida terminou empatada por 2 a 2, e a Austrália se classificou às oitavas-de-final. Se a equipe da Oceania tivesse perdido o jogo, eles anunciaram que teriam protestado contra o resultado, e a entidade se sentiria forçada a refazer a partida. No caso mais recente em que um juiz cometeu um erro técnico, acontecido no ano passado, durante as Eliminatórias para a Copa da Ásia, o jogo entre Uzbequistão e Bahrein teve de ser disputado outra vez.