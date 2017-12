Fifa agita festa para o melhor de 2002 A festa de premiação da Fifa para o melhor jogador do mundo no ano de 2002 vai acontecer no dia 17 de dezembro, informou nesta quinta-feira a entidade máxima do futebol. A 12ª edição da cerimônia será realizada no Palácio de Congresso de Madrid, como parte das comemorações do centenário do Real Madrid. Os três melhores do planeta na opinião de técnicos de todas as seleções filiadas à Fifa serão conhecidos em novembro, ainda sem data marcada. Na última eleição, em dezembro do ano passado, 130 técnicos de seleções formaram o colégio eleitoral. Cada um foi obrigado a votar em três atletas, elegendo o primeiro, segundo e terceiro colocados. O meia-atacante português Luís Figo foi eleito em primeiro lugar com 250 pontos seguido do inglês Beckham, 238 pontos, e do espanhol Raúl, em terceiro com 96.