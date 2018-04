Fifa agradece AMA por aceitar sugestões no novo código

A Fifa comunicou, nesta terça-feira, seu agradecimento à Agência Mundial Antidoping (AMA) por aceito as sugestões apresentadas no novo código da entidade. A entidade que comanda o futebol mundial reiterou o compromisso de lutar contra o doping e aplicar suas regras à nova regulamentação da AMA, aprovada semana passada na III Conferência Mundial de Madri. "O novo código mostra que, no interesse dos próprios atletas, é preciso dar prioridade à harmonização e flexibilidade das punições. A Fifa continuará participando da luta contra o doping no futebol, garantindo assim seu apoio ao novo Código Mundial", afirmou o suíço Joseph Blatter, presidente da Fifa. O suíço, que não participou do evento - a Fifa esteve representada por Michel D'Hooghe, membro do Comitê Executivo e presidente da Comissão de Medicina, e Jiri Dvorak, chefe da Comissão Médica -, lembrou que a entidade e a AMA "sempre lutaram arduamente para defender suas respectivas posições, pelo bem e a proteção do Futebol". "O principal objetivo da Fifa sempre foi conseguir a integração do princípio de gestão individual de casos no código e permitir que o esporte em equipe seja levado em consideração. Agora conseguimos chegar a esse ponto", completou. Durante o debate do novo Código em Madri, a Fifa fez referência à necessidade de tratar de forma específica os exames antidoping nos esportes de equipe. A entidade se mostrou contra impedir que um jogador suspenso não possa atuar por seu clube - aspecto que seguirá em estudo - e à proibição de que os países que não cumprirem as regras não estejam aptas a sediar Copas do Mundo.