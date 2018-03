Fifa ainda não comunicou o Palmeiras Oficialmente, o Palmeiras ainda conta com a realização do Mundial da Fifa em julho deste ano, como estava programado antes do adiamento para 2003 anunciado nesta sexta-feira. Segundo o coordenador de futebol palmeirense, Márcio Araújo, o clube não recebeu até o momento nenhum comunicado oficial da Fifa informando sobre a mudança de datas do torneio. Por isso mesmo, ele não quis comentar a decisão da entidade e o que ela acarreta no planejamento do Palmeiras.