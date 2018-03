Fifa aliviada com nova chance a ISL A Fifa ficou aliviada com o novo prazo dado pela justiça suíça para que a ISMM-ISL - sua parceira comercial - retome seus negócios, antes da vigência sentença que decretou sua falência. A quebra da multinacional de marketing foi definida em abril, mas fica suspensa até o dia 31. Dessa forma, a empresa terá tempo para ceder os direitos de televisão dos Mundiais de 2002 e 2006. O grupo francês Vivendi, proprietário da emissora por assinatura Canal Plus, está interessado em comprá-los, o que representaria um peso a menos para os organizadores da competição, ameaçados de perder receita com publicidade. Independentemente disso, a Fifa criou sua própria emrpesa de marketing.