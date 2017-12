Fifa ameaça deixar Turquia fora de 2010 A Fifa ameaçou deixar a Turquia fora da Copa do Mundo de 2010, por causa os incidentes violentos no final do jogo com a Suíça, quarta-feira, em Istambul, pela repescagem das Eliminatórias Européias. Na ocasião, mesmo com a vitória, a seleção turca acabou eliminada do Mundial de 2006, na Alemanha - e os jogadores suíços tiveram dificuldades para deixar o campo em segurança. ?Vamos tomar medidas rigorosas?, avisou o presidente da Fifa, o suíço Joseph Blatter. ?As punições podem ir desde uma simples advertência até a suspensão da Federação, o que significa ficar fora da próxima competição mundial.? O caso pode virar até uma crise diplomática. Diante dos problemas no jogo de quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Suíça enviou uma queixa ao governo turco sobre o tratamento recebido pelos jogadores do país em Istambul. Confusão - Dentro de campo, a Turquia ganhou por 4 a 2, mas não ficou com a vaga porque a Suíça tinha vencido o primeiro jogo por 2 a 0 e, no critério desempate, fez mais gols fora de casa. Depois do apito final, os jogadores suíços tentaram sair correndo do campo, para evitar agressões dos torcedores, mas acabaram se envolvendo numa briga com os membros da seleção turca. O suíço Stephane Grichting, inclusive, teve que ser hospitalizado por causa da violência - teve o canal urinário perfurado. O jogador já pode deixar o hospital, mas deverá ficar duas semanas afastado do futebol. ?Se uma equipe não pode festejar sua classificação em campo e tem que sair correndo como se fossem ladrões, é que algo coisa está errada?, criticou Blatter, que prometeu uma medida disciplinar antes mesmo do dia 9 de dezembro, quando serão sorteados os grupos da Copa de 2006. ?O verdadeiro sentido do termo ?Fair Play? foi esquecido.? Blatter também admitiu a situação complicada que é avaliar um caso envolvendo a seleção da Suíça, país onde ele nasceu e também onde é a sede da Fifa. ?Mas é minha responsabilidade fazer isso?, avisou o dirigente. Só alegria - Enquanto isso, a população de Trinidad & Tobago não cansa de festejar a classificação inédita para a Copa do Mundo. Depois da vitória no Bahrein, ainda na quarta-feira, que garantiu a vaga no Mundial da Alemanha, milhares de pessoas foram às ruas de Port of Spain, a capital do país. E o Governo decretou feriado nacional nesta quinta.