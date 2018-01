Fifa ameaça jogadores do Chivas O presidente da Fifa, Joseph Blatter, ameaça suspender os jogadores do Chivas de Guadalajara convocados para a seleção mexicana se eles não se apresentarem para a Copa das Confederações na Alemanha. "Os jogadores estão obrigados a disputar o torneio (Copa das Confederações), caso contrário, serão suspensos e não poderão defender o Guadalajara", advertiu Blatter. O Chivas está em Buenos Aires para a partida desta terça-feira contra o Boca Jrs, no jogo da volta das quartas-de-final da Libertadores. No jogo de ida, o time mexicano venceu por 4 a 0. O Chivas teve quatro jogadores - Medina, Morales, Bravo e o goleiro Corona - convocados para a seleção que disputa a Copa das Confederações. Pouco antes do embarque para a Alemanha, a direção do clube conseguiu a liberação dos atletas. São Paulo e Santos - que também disputam a Libertadores - não haviam conseguido liberar seus jogadores convocados para a Seleção Brasileira.