Fifa ameaça suspender o Olímpia O Olímpia, do Paraguai, atual campeão sul-americano, pode ser suspenso pela Fifa, segundo anúncio feito nesta terça-feira pelo presidente da entidade, Joseph Blatter. O dirigente ameaça suspender o time paraguaio de todas as competições oficiais. A punição seria decorrência de ações judiciais que o clube mantém contra organismos da própria Fifa, o que é proibido pela legislação esportiva. Blatter deu ainda um ultimato ao clube paraguaio e determinou um prazo de três dias para que as ações sejam retiradas. Se for suspenso, o Olímpia estará impedido de disputar a final do Mundial Interclubes, contra o Real Madrid, em novembro deste ano. Caso o Olímpia seja mesmo punido com a suspensão, o beneficiado pode ser o São Caetano, que foi o vice-campeão na última edição da Copa Libertadores da América. O Mundial opõe o campeão Sul-Americano e o campeão europeu, no caso o Real Madrid.