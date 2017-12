Fifa anuncia amanhã o melhor de 2003 A Fifa anunciará nesta segunda-feira o nome do melhor jogador do mundo em 2003. E Ronaldo está na briga para ganhar o prêmio pela quarta vez - é o único tricampeão. Seus rivais são os franceses Zidane e Thierry Henry e a cerimônia será realizada em Basiléia, na Suíça. Os nomes dos candidatos ao troféu foram divulgados há três semanas, mas desta vez a Fifa conseguiu manter o resultado em sigilo. Ano passado, 40 dias antes da cerimônia uma tevê espanhola antecipou que Ronaldo seria o vencedor, com Kahn em segundo e Zidane em terceiro. A eleição foi feita com votos de 142 técnicos de seleções, que não podiam escolher jogadores da equipe que dirigem. O voto para primeiro lugar vale cinco pontos, para segundo vale três e para terceiro, um. Quando anuncia o nome dos três finalistas, a Fifa já somou os pontos e sabe quem foi o ganhador. Ronaldo ganhou em 1996, 1997 - é o único jogador a ter sido eleito dois anos seguidos - e 2002. Ano passado, ele venceu graças ao espetacular desempenho que teve na conquista da Copa do Mundo, marcando oito gols em sete jogos e fazendo os dois na final contra a Alemanha. Este ano, ele tem um rendimento consistente a credenciá-lo. No primeiro semestre, o atacante brasileiro sagrou-se campeão espanhol e fechou a temporada com a marca de 30 gols. Na segunda parte do ano, Ronaldo lidera a artilharia do Campeonato Espanhol com 12, fez mais quatro em outras competições e três pela seleção. Zidane levou o troféu em 1998 e 2000. É o maestro do timaço do Real Madrid e o líder da seleção francesa. Já Henry aparece pela primeira vez entre os três primeiros. É o artilheiro do Arsenal, mas também é um campeão em assistências. Na temporada passada, fez 24 gols e deu 23 passes que resultaram em gols dos companheiros. A Fifa entregará outros prêmios nesta segunda-feira. A alemã Birgit Prinz, a norte-americana Mia Hamm e a sueca Hanna Ljungberg concorrem ao título de melhor jogadora. E ainda haverá prêmios para a melhor seleção do ano, para a que ganhou mais posições no ranking e para a que mostrou mais ?fair play?.