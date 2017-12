Fifa anuncia calendário do Mundial 2006 A Copa do Mundo de 2006 na Alemanha já tem data e local marcado para começar. Após uma reunião realizada nesta quarta-feira em Frankfurt, o comitê organizador do mundial e a Fifa anunciaram que a abertura do evento ocorrerá em Munique, no dia 9 de junho de 2006. Já o palco da grande final será o estádio Olímpico, em Berlim, no dia 09 de julho. Pela primeira vez na história dos mundiais, a seleção campeã - no caso o Brasil -, não se qualificará automaticamente para a competição. Caso o time atualmente treinado por Parreira esteja entre os qualificados, provavelmente disputará o jogo de abertura da Copa de 2006, que ocorrerá no estádio de Munique. Outra novidade do Mundial da Alemanha: nenhuma seleção disputará mais de um jogo na mesma cidade durante a primeira fase do torneio. A seleção da Alemanha, por exemplo, disputará os três jogos da primeira etapa do Mundial em Berlim, Dortmund e Munique. Além dessas cidades, outros oito locais sediarão o evento (Frankfurt, Hamburgo, Hannover, Leipzig, Gelsenkirchen, Colônia, Nuremberg e Kaiserlautern). Eliminatórias - Segundo a Fifa, 197 seleções participarão das eliminatórias para a Copa de 2006 e cerca de 850 partidas deverão ser realizadas para que seja definido as 31 equipes que se juntarão à Alemanha - única classificada automaticamente - para disputar o Mundial. Entre os membros da entidade, Guam, Nepal e a República Centro-Africana anunciaram nesta quarta-feira que não estão em condições de enviarem seus times ao processo de seleção. Sorteio - Na sexta-feira, a Fifa irá sortear os grupos das eliminatórias, já que até o momento apenas a América do Sul iniciou a disputa de seu torneio de qualificação. A escolha dos grupos ocorre em um evento em Frankfurt que terá a presença de Michael Schumacher e do árbitro Pierluigi Collina, que apitou a final do Mundial de 2002, vencido pelo Brasil.