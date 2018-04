Fifa anuncia concessionárias de alimentos para as Confederações

SÃO PAULO - A Fifa e o Comitê Organizador Local (COL) anunciaram nesta quarta-feira que a Aramark e a Convivas Brasil serão as concessionárias de comidas e bebidas para a Copa das Confederações e para a Copa de 2014.

O cardápio a ser oferecido pelas empresas terá opções internacionais e sabores tipicamente brasileiros, incluindo o acarajé em Salvador, o feijão tropeiro em Belo Horizonte e o bolo de rolo em Recife.

Com sede nos Estados Unidos, a Aramark é líder mundial em serviços de alimentação e gerenciamento em estádios, arenas e grandes eventos. A empresa já prestou serviços semelhantes durante a Copa das Confederações de 2005 e a Copa do Mundo de 2006, ambas realizadas na Alemanha, além de atuar nos Jogos Olímpicos de Pequim e Londres. Já a Convivas Brasil - braço nacional da empresa que tem sede na Suíça - atua em área similar. A Convivas atuou nas duas últimas edições da Copa do Mundo e da Copa das Confederações.

A definição das vencedoras veio após um processo de licitação que contou com 17 interessados, a maioria prestadores de serviço do País. Pelo acordo, as duas empresas vão gerir as instalações e os funcionários envolvidos com alimentação nos seis estádios da Copa das Confederações e nos 12 estádios da Copa do Mundo. A expectativa é que sejam gerados cerca de seis mil empregos na competição que começa em 15 de junho e dez mil na Copa de 2014.