Fifa anuncia Fan Fest em Recife, mas admite impasse

RIO - Horas após incluir Recife na lista oficial das sedes das Fan Fest durante a Copa do Mundo, a Fifa reconheceu nesta quinta-feira que ainda existe um impasse com a prefeitura da capital pernambucana. As autoridades locais resistem à receber o evento alegando falta de recursos.

"A situação é muito estranha com Recife. Estamos em compasso de espera, em cima do muro, esperando que a cidade decida", disse o diretor de marketing da Fifa, Thierry Weil. O dirigente anunciou que, como estava programado, a Fan Fest será realizada no Cais da Alfândega.

De acordo com o dirigente, a Fifa está ciente da resistência da prefeitura em bancar os custos para a instalação da Fan Fest, o que está incluído no caderno de encargos de cada cidade-sede da Copa, mas disse não ter sido comunicado oficialmente pelas autoridades pernambucanas para cancelar o evento.

"A Fan Fest é uma obrigação de cada cidade-sede, que consta no caderno de encargos. Sem Fan Fest, é como se a Copa do Mundo não estivesse em Recife", declarou Weil. "Nós vamos levar para lá palco, telão e instalar o som no lugar que a própria prefeitura reservou ao longo dos últimos anos", afirmou.

Em fevereiro deste ano, a Prefeitura de Recife anunciou que não bancaria a organização da Fan Fest. E a Fifa, em resposta, ameaçou acionar judicialmente a gestão pública da capital de Pernambuco. "Há esse impasse. Quanto mais tarde buscar parceiros comerciais, pior será. O custo vai ser maior para a cidade", disse Weil.

Em comunicado oficial, divulgado mais cedo nesta quinta, a Fifa reiterou sua confiança em realizar a Fan Fest em Recife. "A Fifa pressupõe que haverá um Fifa Fan Fest em cada uma das 12 sedes durante a Copa do Mundo, oferecendo aos torcedores e moradores a oportunidade de vivenciar o clima único de uma Copa do Mundo. Além disso, até a data a Fifa não recebeu nenhuma comunicação oficial do Recife com a declaração de que não a cidade não cumprirá a sua obrigação de organizar um Fifa Fan Fest", registrou a entidade.