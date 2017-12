Fifa anuncia Lubos Michel como juiz de Brasil x Gana A Fifa anunciou oficialmente neste domingo que o eslovaco Lubos Michel será o árbitro do jogo entre Brasil e Gana, terça-feira, em Dortmund, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo. Michel, de 38 anos, já apitou duas partidas da Copa: Suécia 1 x 0 Paraguai, em Berlim, e Portugal 2 x 1 México, em Gelsenkirchen. Árbitro da Fifa desde 1993, Michel apitou duas partidas da seleção brasileira na vitoriosa campanha da Copa das Confederações, no ano passado: os 3 a 0 sobre a Grécia, na estréia, e a goleada por 4 a 1 sobre a Argentina, na decisão, disputada em Frankfurt. Na Copa de 2002, ele foi o juiz na vitória do Brasil sobre a Costa Rica por 5 a 2, na primeira fase. Os auxiliares também são eslovacos, Roman Slysko e Martin Balko. Os australianos Mark Shield e Nathan Gibson serão o quarto e quinto árbitros da partida. O jogo entre Espanha e França, também na terça-feira, em Hannover, terá a arbitragem do italiano Roberto Rosetti, auxiliado por Cristiano Copelli e Alessandro Stagnoli. O trio já esteve presente em três jogos na Copa: México 3 x 1 Irã, Argentina 6 x 0 Sérvia e Montenegro e Paraguai 2 x 0 Trinidad e Tobago.