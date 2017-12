Fifa anuncia mudanças na forma de classificação do ranking A Federação Internacional de Futebol (Fifa) irá mudar o modo de cálculo da classificação mundial feita mensalmente, muito criticada por autoridades futebolísticas devido a certas incoerências, anunciou nesta sexta-feira o presidente da entidade, o suíço Joseph Blatter. "O funcionamento da classificação será modificado: levará em conta os resultados dos últimos quatro anos e não mais os oito, como é hoje", disse Blatter, em Berlim, durante uma coletiva de imprensa. "A nova regra será apresentada no dia 6 de julho", precisou Blatter, que ressaltou que os Estados Unidos, atualmente o quinto da classificação da Fifa, o "decepcionou muito" - os norte-americanos foram eliminados logo na primeira fase. Entre as incoerências denunciadas com freqüência pelas autoridades, destaca-se o grande favorecimento ao quarto colocado (México) e a falta de respeito para com o time alemão, atualmente em décimo nono. A reclamação se deve, principalmente, ao fato de a seleção mexicana só ter participado de amistosos nos últimos dois anos, com exceção da Copa das Confederações, em 2005.